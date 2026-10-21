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    Мошенники убедили жителя Камчатки перевести им почти семь миллионов рублей

    Фото: РИА «Новости»

    На Камчатке мужчина потерял около семи рублей, став жертвой мошенников, которые притворились специалистами инвестиционной платформы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

    По данным правоохранителей, неизвестные с 10 июля по 24 сентября звонили мужчине.

    «Звонившие представились специалистами инвестиционной платформы и под предлогом получения дополнительного заработка от инвестиционной деятельности убедили его вложить средства», — заявили в ведомстве.

    Чтобы провернуть схему, аферисты убедили жертву предоставить доступ к своему экрану телефона. Далее общение перетекло в мессенджер, где россиянин окончательно доверился мошенникам. В итоге перевел деньги с банковской карты на неустановленные счета иностранных электронных кошельков.

    «Общая сумма причиненного ущерба составила 6 999 695 рублей. Сотрудниками полиции изъята банковская выписка по счету», — заявили в УМВД.

    По факту случившегося началась проверка, специалисты принимают меры к розыску причастных к случившемуся.

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