Мошенники убедили жителя Камчатки перевести им почти семь миллионов рублей

На Камчатке мужчина потерял около семи рублей, став жертвой мошенников, которые притворились специалистами инвестиционной платформы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

По данным правоохранителей, неизвестные с 10 июля по 24 сентября звонили мужчине.

«Звонившие представились специалистами инвестиционной платформы и под предлогом получения дополнительного заработка от инвестиционной деятельности убедили его вложить средства», — заявили в ведомстве.

Чтобы провернуть схему, аферисты убедили жертву предоставить доступ к своему экрану телефона. Далее общение перетекло в мессенджер, где россиянин окончательно доверился мошенникам. В итоге перевел деньги с банковской карты на неустановленные счета иностранных электронных кошельков.

«Общая сумма причиненного ущерба составила 6 999 695 рублей. Сотрудниками полиции изъята банковская выписка по счету», — заявили в УМВД.

По факту случившегося началась проверка, специалисты принимают меры к розыску причастных к случившемуся.