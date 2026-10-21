Мошенники убедили жителя Камчатки перевести им почти семь миллионов рублей
На Камчатке мужчина потерял около семи рублей, став жертвой мошенников, которые притворились специалистами инвестиционной платформы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.
По данным правоохранителей, неизвестные с 10 июля по 24 сентября звонили мужчине.
«Звонившие представились специалистами инвестиционной платформы и под предлогом получения дополнительного заработка от инвестиционной деятельности убедили его вложить средства», — заявили в ведомстве.
Чтобы провернуть схему, аферисты убедили жертву предоставить доступ к своему экрану телефона. Далее общение перетекло в мессенджер, где россиянин окончательно доверился мошенникам. В итоге перевел деньги с банковской карты на неустановленные счета иностранных электронных кошельков.
«Общая сумма причиненного ущерба составила 6 999 695 рублей. Сотрудниками полиции изъята банковская выписка по счету», — заявили в УМВД.
По факту случившегося началась проверка, специалисты принимают меры к розыску причастных к случившемуся.