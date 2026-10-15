Сегодня 18:15 Вместо концерта — изолятор. Как рэпер Navai оказался под арестом в Казахстане Фото: Navai / Соцсети Криминал

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Российский рэпер Navai, известный по хитам «Прятки» и «Пустите меня на танцпол», оказался в центре уголовного разбирательства в Казахстане. Музыкант направлялся на очередной концерт, но вместо выступления в Астане попал в изолятор после проверки автомобиля на границе. В машине обнаружили наркотики, а исполнителя в итоге отправили под стражу. Подробности — в материале 360.ru.

Как Navai задержали на границе Казахстана Российский рэпер Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, 13 октября пересекал границу Киргизии и Казахстана через контрольно-пропускной пункт «Кордай». Накануне 31-летний артист дал концерт в Бишкеке, а 14 октября должен был выступить в Астане. Добраться до казахстанской столицы музыканту не удалось. Сотрудники полиции Жамбылской области совместно с пограничной службой Комитета национальной безопасности Казахстана задержали его после обнаружения наркотиков в автомобиле. По информации казахстанского журналиста Михаила Козачкова, артист передвигался на Mercedes-Benz S-класса с регистрационными номерами Астаны. За рулем находился сам Бакиров, а вместе с ним ехали еще два человека.

После того, как автомобиль въехал на территорию нашей страны, на него отреагировала служебная собака пограничной службы по кличке Атлас. В связи с этим машину осмотрели, и в кармане водительского сиденья обнаружили вещество зеленого цвета.

По сведениям журналиста, обнаруженное вещество оказалось марихуаной весом 2,5 грамма. Козачков добавил, что вместе с музыкантом задержали двух его спутников. Позднее журналист назвал их имена: концертный директор исполнителя Рауф Гасанов и гражданин Казахстана Халмурат Манапов, сопровождавший артистов в поездке. Спутников рэпера, по данным Mash, отпустили.

Фото: Navai / Соцсети

Что Navai рассказал о наркотиках

После задержания музыканта доставили в изолятор временного содержания. «Navai признался на допросе, что приобрел наркотики в Бишкеке», — сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на казахстанское ведомство. При этом адвокат музыканта Рена Керимова заявила 360.ru, что вопрос о признании вины пока не обсуждался. «Нет, вопрос о признании вины вообще сейчас не стоит. Это уже дальше будет. Сейчас стоит вопрос только о мере пресечения», — сказала она.

Фото: Navai / Соцсети

На сколько арестовали рэпера Navai В департаменте полиции Жамбылской области сообщили ТАСС о расследовании по двум статьям, связанным с контрабандой и незаконным хранением наркотиков. При этом Керимова в разговоре с 360.ru назвала только одну статью — о контрабанде наркотических средств. Суд Казахстана заключил Navai под стражу на два месяца. По словам Керимовой, защита намерена обжаловать решение и уже приступила к подготовке апелляции.

Обязательно. Уже готовимся. Только что получили постановление суда и будем готовить апелляционную жалобу.

Адвокат рассчитывает добиться отмены ареста: на обжалование есть три дня. По ее словам, рэпер спокойно воспринял решение суда. Керимова выразила надежду на то, что разбирательство в Казахстане не затянется, но призналась, что пока не ознакомилась с материалами уголовного дела. Законодательство республики предусматривает различные наказания за преступления, связанные с наркотиками, — от штрафов до длительного лишения свободы.

Фото: Navai / Соцсети

Какие концерты Navai отменили после задержания Navai 14 октября должен был выступить в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Однако концерт не состоялся. Организаторы объяснили отмену техническими причинами. В билетном сервисе Livetickets.kz также сообщили об отмене мероприятия. В расписании значился концерт 16 октября на «Кишинев-Арене» в Молдавии. Его перенесли на 8 декабря. Под вопросом оказались и выступления в России. На 22 октября у музыканта был запланирован концерт в московском VK Stadium, а на 23 октября — в Санкт-Петербурге. В ноябре артист также планировал концерты в Тюмени, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе и Екатеринбурге. Продажи билетов приостановили.

Интересно Наваи Бакиров родился в Самаре в 1995 году. Широкую известность получил благодаря дуэту HammAli & Navai, который создал вместе с Александром Алиевым. Коллектив стал одним из наиболее узнаваемых представителей направления, получившего название «кальянный рэп». Среди известных композиций — «Прятки», «Пустите меня на танцпол» и «Девочка-война». С 2019 года Бакиров также развивал сольную карьеру.