Вместо концерта — изолятор. Как рэпер Navai оказался под арестом в Казахстане
Российский рэпер Navai, известный по хитам «Прятки» и «Пустите меня на танцпол», оказался в центре уголовного разбирательства в Казахстане. Музыкант направлялся на очередной концерт, но вместо выступления в Астане попал в изолятор после проверки автомобиля на границе. В машине обнаружили наркотики, а исполнителя в итоге отправили под стражу. Подробности — в материале 360.ru.
Как Navai задержали на границе Казахстана
Российский рэпер Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, 13 октября пересекал границу Киргизии и Казахстана через контрольно-пропускной пункт «Кордай». Накануне 31-летний артист дал концерт в Бишкеке, а 14 октября должен был выступить в Астане.
Добраться до казахстанской столицы музыканту не удалось. Сотрудники полиции Жамбылской области совместно с пограничной службой Комитета национальной безопасности Казахстана задержали его после обнаружения наркотиков в автомобиле.
По информации казахстанского журналиста Михаила Козачкова, артист передвигался на Mercedes-Benz S-класса с регистрационными номерами Астаны. За рулем находился сам Бакиров, а вместе с ним ехали еще два человека.
После того, как автомобиль въехал на территорию нашей страны, на него отреагировала служебная собака пограничной службы по кличке Атлас. В связи с этим машину осмотрели, и в кармане водительского сиденья обнаружили вещество зеленого цвета.
По сведениям журналиста, обнаруженное вещество оказалось марихуаной весом 2,5 грамма. Козачков добавил, что вместе с музыкантом задержали двух его спутников.
Позднее журналист назвал их имена: концертный директор исполнителя Рауф Гасанов и гражданин Казахстана Халмурат Манапов, сопровождавший артистов в поездке. Спутников рэпера, по данным Mash, отпустили.
Что Navai рассказал о наркотиках
После задержания музыканта доставили в изолятор временного содержания.
«Navai признался на допросе, что приобрел наркотики в Бишкеке», — сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на казахстанское ведомство.
При этом адвокат музыканта Рена Керимова заявила 360.ru, что вопрос о признании вины пока не обсуждался.
«Нет, вопрос о признании вины вообще сейчас не стоит. Это уже дальше будет. Сейчас стоит вопрос только о мере пресечения», — сказала она.
На сколько арестовали рэпера Navai
В департаменте полиции Жамбылской области сообщили ТАСС о расследовании по двум статьям, связанным с контрабандой и незаконным хранением наркотиков. При этом Керимова в разговоре с 360.ru назвала только одну статью — о контрабанде наркотических средств.
Суд Казахстана заключил Navai под стражу на два месяца. По словам Керимовой, защита намерена обжаловать решение и уже приступила к подготовке апелляции.
Обязательно. Уже готовимся. Только что получили постановление суда и будем готовить апелляционную жалобу.
Адвокат рассчитывает добиться отмены ареста: на обжалование есть три дня. По ее словам, рэпер спокойно воспринял решение суда.
Керимова выразила надежду на то, что разбирательство в Казахстане не затянется, но призналась, что пока не ознакомилась с материалами уголовного дела.
Законодательство республики предусматривает различные наказания за преступления, связанные с наркотиками, — от штрафов до длительного лишения свободы.
Какие концерты Navai отменили после задержания
Navai 14 октября должен был выступить в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Однако концерт не состоялся. Организаторы объяснили отмену техническими причинами. В билетном сервисе Livetickets.kz также сообщили об отмене мероприятия.
В расписании значился концерт 16 октября на «Кишинев-Арене» в Молдавии. Его перенесли на 8 декабря. Под вопросом оказались и выступления в России.
На 22 октября у музыканта был запланирован концерт в московском VK Stadium, а на 23 октября — в Санкт-Петербурге. В ноябре артист также планировал концерты в Тюмени, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе и Екатеринбурге. Продажи билетов приостановили.
Интересно
Наваи Бакиров родился в Самаре в 1995 году. Широкую известность получил благодаря дуэту HammAli & Navai, который создал вместе с Александром Алиевым.
Коллектив стал одним из наиболее узнаваемых представителей направления, получившего название «кальянный рэп». Среди известных композиций — «Прятки», «Пустите меня на танцпол» и «Девочка-война».
С 2019 года Бакиров также развивал сольную карьеру.
Какие происшествия с участием Navai случались раньше
В 2019 году музыкант стал жертвой квартирной кражи. По информации StarHit, неизвестные проникли в его жилье, пока хозяина не было дома, и похитили около пяти миллионов рублей. Сам Navai тогда заявил, что старается не переживать из-за потерянных денег.
«Я отношусь к этой ситуации с оптимизмом. И вовсе не расстраиваюсь, так как отношусь к деньгам проще. Деньги для меня — это приходящее и уходящее», — говорил исполнитель.
Другой громкий эпизод произошел в мае 2026 года. Рэпер попал в ДТП на Ferrari в центре Москвы.
Автомобиль, которым управлял музыкант, врезался в светофор на Зубовском бульваре. В результате аварии никто не пострадал, однако были повреждены объекты дорожной инфраструктуры, включая светофор и дорожные знаки.
Столичный Центр организации дорожного движения потребовал возместить ущерб. Его размер составил более 91 тысячи рублей. Бакиров выплатил требуемую сумму добровольно, после чего ЦОДД отказался от исковых требований.