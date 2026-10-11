В Ираке задержали банду, заставлявшую людей брать кредиты и продавать почки

В Ираке правоохранители задержали преступную группу, построившую незаконный бизнес на продаже органов. Жертвами «теневых трансплантологов» становились малообеспеченные и незащищенные слои населения, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз управления полиции Багдада по борьбе с ОПГ.

Операцию начали после получения информации о банде, обманывающей граждан с низкими доходами.

«Преступники навязывали грабительские кредиты и ссуды с фантастическими процентами с заведомо невыполнимыми условиями, чтобы затем уговорить жертв продать органы, а именно почки, для погашения накопившихся долгов», — уточнили в полиции.

Силовики задержали четверых подозреваемых, в числе которых были две женщины. Неизвестно пока, сколько человек пострадали от действий бандитов.

В России в Басманный суд Москвы на рассмотрение этим летом направили дело украинца с гражданством Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в торговле людьми и причинении тяжкого вреда их здоровью.