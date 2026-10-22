Передававшего сведения о Черноморском флоте агента СБУ задержали в Крыму

Оперативники ФСБ задержали в Крыму мужчину, передававшего СБУ информацию о Черноморском флоте. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

По данным силовиков, мужчина, которого считают агентом пятого управления департамента контрразведки СБУ, самостоятельно вышел на связь с представителем украинской спецслужбы.

Через WhatsApp он передавал информацию о местах размещения военной техники и подразделений Черноморского флота.

Впоследствии указанные сведения противник мог использовать против безопасности Российской Федерации, отметили в ФСБ.

Следственный отдел завел уголовное дело о государственной измене. Подозреваемого задержали, расследование продолжается.

Ранее в Марий Эл задержали молодого человека 2008 года рождения. Он передавал куратору из военной разведки Украины информацию об объектах ОПК на территории региона.