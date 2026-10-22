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    Передававшего сведения о Черноморском флоте агента СБУ задержали в Крыму

    Фото: РИА «Новости»

    Оперативники ФСБ задержали в Крыму мужчину, передававшего СБУ информацию о Черноморском флоте. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

    По данным силовиков, мужчина, которого считают агентом пятого управления департамента контрразведки СБУ, самостоятельно вышел на связь с представителем украинской спецслужбы.

    Через WhatsApp он передавал информацию о местах размещения военной техники и подразделений Черноморского флота.

    Впоследствии указанные сведения противник мог использовать против безопасности Российской Федерации, отметили в ФСБ.

    Следственный отдел завел уголовное дело о государственной измене. Подозреваемого задержали, расследование продолжается.

    Ранее в Марий Эл задержали молодого человека 2008 года рождения. Он передавал куратору из военной разведки Украины информацию об объектах ОПК на территории региона.

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