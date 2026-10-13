НАК сообщил о задержании в СКФО 260 человек по связанным с терроризмом статьям

С начала года за подготовку терактов, финансирование, пропаганду и оправдание терроризма в Северо-Кавказском федеральном округе задержали 260 человек. Об этом сообщили на заседании Национального антитеррористического комитета.

В Москве прошло заседание НАК под шефством руководителя комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова. На нем обсуждали вопросы улучшения профилактической деятельности среди молодежи на муниципальном уровне в Северо-Кавказском федеральном округе.

«За подготовку терактов, финансирование, пропаганду и оправдание терроризма задержаны 260 человек», — заявили на заседании.

В комитете отметили, что террористические структуры и украинские спецслужбы продолжают вести пропаганду и вербовку, главной мишенью стали подростки и молодые люди, большинство из которых не достигли 20 лет.

Ранее жителя Рыбинска задержали за подготовку теракта на железной дороге.