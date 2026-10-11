Жителя Челябинской области задержали за мошенничество в отношении участника СВО

В Московской области задержали 22-летнего жителя Челябинской области по подозрению в мошенничестве в отношении участника специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Молодого человека доставили к следователям. СК ведет производство по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В ведомстве также сообщили о намерении принять меры для восстановления прав пострадавшего участника СВО.

В «Народном фронте» предупреждали, что на сайтах объявлений появились предложения по продаже несуществующей спецтехники или уборке снега. После получения предоплаты аферисты исчезают с деньгами и не отвечают на звонки и сообщения.

Ранее московские полицейские задержали очередного курьера мошенников. Он спрятал под деревом золотые слитки, украденные у пенсионера.