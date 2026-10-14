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    Сбившего Добромилову мотоциклиста приговорили 18 месяцам принудительных работ

    Фото: РИА «Новости»

    Мотоциклисту, насмерть сбившему актрису Ксению Добромилову, вынесли обвинительный приговор. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

    «32-летний Максим Завирюха признан виновным по части 3 статьи 264 УК России (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — заявили в ведомстве.

    В пресс-службе отметили, что 5 мая 2026 года Завирюха, будучи за рулем мотоцикла «БМВ» на улице Большая Дорогомиловская, насмерть сбил женщину. В итоге его приговорили к одному году и шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Также мужчину на два года и шесть месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

    Ранее стало известно, что государственное обвинение запросило назначить Максиму Завирюху два года принудительных работ.

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