Сбившего Добромилову мотоциклиста приговорили 18 месяцам принудительных работ

«32-летний Максим Завирюха признан виновным по части 3 статьи 264 УК России (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что 5 мая 2026 года Завирюха, будучи за рулем мотоцикла «БМВ» на улице Большая Дорогомиловская, насмерть сбил женщину. В итоге его приговорили к одному году и шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Также мужчину на два года и шесть месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Ранее стало известно, что государственное обвинение запросило назначить Максиму Завирюху два года принудительных работ.