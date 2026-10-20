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    В ГД внесли законопроект об ужесточении наказания за призывы к терроризму

    Пискарев: в Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за призывы к насилию

    Фото: РИА «Новости»

    В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за призывы к насилию, массовым беспорядкам и терроризму. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    Депутаты предложили для лиц, склоняющих к массовым беспорядкам и насилию над гражданами, установить сроки лишения свободы вплоть до четырех лет, а в случае тех же правонарушений с использованием интернета или СМИ — до шести лет. За публичные призывы к террористической деятельности, пропаганду и оправдание терроризма в прессе или Сети — до шести лет лишения прав заниматься определенной деятельностью.

    Также в законопроекте предусмотрели увеличение максимальных штрафов за применение насилия в отношении представителя власти до полумиллиона рублей.

    Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании в Северо-Кавказском федеральном округе 260 человек по связанным с терроризмом статьям.

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