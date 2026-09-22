Водолазы извлекли тела двух человек из затонувшей машины в Нижегородской области
Спасатели достали тела 50-летнего мужчины и 47-летней женщины из легкового автомобиля, который провалился в карстовый провал у села Чулково в Нижегородской области, сообщает «Время Н».
Легковой автомобиль провалился в заполненный водой карстовый провал возле села Чулково в Вачском округе. Машина затонула.
На место прибыли специалисты Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Водолазы извлекли из автомобиля тела двух погибших.
Погибли 50-летний мужчина и 47-летняя женщина. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.