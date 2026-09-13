У берегов Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами

Reuters: шесть человек погибли при крушении парома у берегов Индонезии

Шесть человек погибли, еще 130 числятся пропавшими без вести после аварии с пассажирским паромом Virgo Transport в Яванском море у берегов Индонезии. Спасателям удалось эвакуировать 107 человек, сообщило агентство Reuters .

Всего на борту судна находились 243 человека, включая 30 членов экипажа. Паром следовал из Сурабаи на острове Ява в Банджармасин на Южном Калимантане.

Судно потеряло связь 13 сентября на фоне плохой погоды, после чего спасательные службы начали его поиски. Позже стало известно, что паром перевернулся.

Министр транспорта Индонезии Дуди Пурваганди заявил, что причины происшествия пока устанавливаются. По его словам, судно именно перевернулось, а не затонуло.

Спасательная операция продолжается. Сотрудники экстренных служб ищут людей, которые могут находиться в море или на дрейфующих элементах судна.

В конце августа у берегов Кипра затонул паром. Тогда удалось спасти удалось 241 человека, восемь погибли и еще 18 находятся в списке пропавших без вести.