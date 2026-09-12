Крупный пожар в промзоне Астрахани попал на видео

На территории промзоны в Ленинском районе Астрахани загорелся склад вторсырья на площади 700 квадратных метров. Кадрами произошедшего очевидцы поделились с 360.ru.

На видео огонь охватил сразу несколько участков территории: пламя поднималось высоко над промышленной зоной, а клубы плотного черного дыма закрыли видимость вокруг.

Пресс-служба МЧС России сообщила 360.ru, что возгорание произошло в районе дома № 8 на улице Рыбинской. Прибывшие пожарные подразделения обнаружили горящее вторсырье на площади около 700 квадратных метров. В огне также находился экскаватор.

В тушении участвовали 39 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме на Тихоокеанской улице. Огонь охватил около тысячи квадратных метров кровли, спасатели эвакуировали 150 жильцов.