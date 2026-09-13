В Иркутской области водитель сбил двух подростков и скрылся

МВД Иркутской области: в Аларском районе водитель сбил двух подростков и уехал

Полиция Иркутской области разыскивает водителя, который вечером 12 сентября сбил двух подростков в Аларском районе и уехал с места ДТП. Пострадавших возрастом 15 и 17 лет госпитализировали с травмами, сообщила пресс-служба главка ведомства.

Авария произошла около 21:00 на восьмом километре автодороги Кутулик — Бахтай — Хадахан. По предварительным данным, неизвестный водитель ехал со стороны села Могоенок и совершил наезд на подростков, которые шли по левой стороне обочины навстречу движению транспорта.

После столкновения водитель не остановился и скрылся. Марку автомобиля пока не установили.

Полиция выяснила, что на одежде подростков не было светоотражающих элементов, из-за чего их было сложнее заметить в темное время суток. При этом правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства аварии и личность водителя. Сотрудники Госавтоинспекции призвали его добровольно обратиться в полицию.

Днем ранее жертвами аварии в Архангельской области стали три человека.