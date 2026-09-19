МВД рекомендовало использовать сложные пароли для защиты аккаунтов в мессенджерах

Чтобы обезопасить аккаунты в мессенджерах от взлома, нужно использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Также нельзя ни при каких обстоятельствах передавать посторонним людям коды и подтверждения из СМС-сообщений, подчеркнули правоохранители. Злоумышленники изучают личные страницы людей в соцсетях, а затем на основе собранной информации провоцируют жертву, чтобы она выдала персональные данные.

Также для защиты от взлома важно удалять неиспользуемые учетные записи, запретить автоматическую загрузку файлов и установить на все устройства антивирус с функцией веб-защиты.

Ранее в МВД рассказали как мошенники публикуют объявления о продаже товаров и услуг, а покупателю передают платежные данные случайного человека. Затем аферисты связываются с владельцем карты и просят вернуть деньги.