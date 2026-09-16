На свадьбе разразился скандал из-за букета невесты

Две подруги невесты чуть не устроили драку из-за букета. О произошедшем в соцсети Instagram* рассказала одна из девушек — Алена.

На опубликованных кадрах видно, как соперница испортила ей платье напитком и отобрала цветы.

«Я поймала букет, у меня его выхватывают, обливают меня апельсиновым соком и уходят довольные», — подчеркнула девушка.

Уже после праздника гостья, отобравшая цветы, пожелала сопернице «еще раз выйти замуж». В ответ Алена пожелала ей никогда не стать женой.

Ранее потасовками и стрельбой закончилась свадьба в городе Роузвилл в Калифорнии. Гости мероприятия поссорились на парковке банкетного зала. Несколько человек достали оружие и начали стрелять, в итоге пострадали пять человек. Одного гостя сбила машина, трое получили огнестрельные ранения, еще одного госпитализировали с большим порезом.

Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.