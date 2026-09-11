Несколько машин столкнулись на 37-м километре МКАД

На внутренней стороне 37-го километра МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

ДТП случилось в районе съезда номер 38. По данным ведомства, движение в районе аварии затруднено незначительно. Длина затора на данный момент составляет 2,5 километра.

Информации об обстоятельствах произошедшего и пострадавших пока не поступало.

В минувшую среду на внешней стороне 30-го километра МКАД загорелся грузовик. Спасатели оперативно потушили пожар и ликвидировали разлив топлива.

В начале недели на 76-м километре МКАД столкнулись три легковых автомобиля, грузовик и мотоцикл. В результате байкер получил перелом позвоночника, его госпитализировали.

За день до этого на 26-м километре МКАД столкнулись четыре легковых авто и «Газель». Одна женщина пострадала, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.