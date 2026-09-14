В Новосибирской области охотник случайно застрелил товарища

В Новосибирской области мужчина случайно застрелил товарища во время охоты на медведя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в связи с причинением смерти по неосторожности на охоте», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, ЧП случилось 12 сентября. Мужчина со знакомыми охотился на медведя неподалеку от села Карасево Болотнинского района Новосибирской области, лицензия на охоту у него была.

Преследуя зверя, он выстрелил из оружия, не проверив, что на пути нет людей. В итоге пострадал один из охотников, он скончался в больнице. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Саратовской области охотник случайно застрелился при падении со снегохода.