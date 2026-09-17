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    В Москве водитель грузовика сбил школьника на самокате

    пресс-служба прокуратуры Москвы
    Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

    Водитель грузового авто сбил ребенка на механическом самокате. Авария случилась на Ореховом бульваре, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

    Пострадавшего, восьмилетнего мальчика, госпитализировали. Прокуратура Южного административного округа начала доследственную проверку по факту аварии. По ее результатам примут процессуальное решение.

    Недавно стало известно, что в Пензенской области 55-летний водитель микроавтобуса попал в ДТП. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, его госпитализировали. Троих его пассажиров — мужчин в возрасте 24, 35 и 51 года — осмотрели врачи и отпустили домой.