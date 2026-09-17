В Москве водитель грузовика сбил школьника на самокате

Водитель грузового авто сбил ребенка на механическом самокате. Авария случилась на Ореховом бульваре, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Пострадавшего, восьмилетнего мальчика, госпитализировали. Прокуратура Южного административного округа начала доследственную проверку по факту аварии. По ее результатам примут процессуальное решение.

Недавно стало известно, что в Пензенской области 55-летний водитель микроавтобуса попал в ДТП. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, его госпитализировали. Троих его пассажиров — мужчин в возрасте 24, 35 и 51 года — осмотрели врачи и отпустили домой.