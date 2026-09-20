На 104 километре МКАД «Газель» врезалась в очередь на АЗС, погибли два человека

В районе 104 километра МКАД столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли, один пострадал. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Как уточнили в Дептрансе, «Газель» ехала по обочине на внешней стороне МКАД и врезалась в машины, стоявшие в очереди на АЗС.

Три полосы из пяти перекрыли, перед местом аварии скопилась пробка.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства происшествия.

Проезжавшая по внутренней стороне сразу после аварии женщина рассказала, что видела на месте ДТП пожарных. По ее словам, как минимум одна машина очень сильно пострадала.

Ранее под Домодедовом водитель потерял управление и автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Три человека погибли.