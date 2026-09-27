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    «Ждать и не вешать нос». Сын Усольцевой заявил, что самостоятельно не ищет семью

    Сын Усольцевой признался, что не ведет самостоятельных поисков пропавшей семьи

    Фото: РИА «Новости»

    Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Данил Баталов признался, что самостоятельно не ищет родных. Об этом он рассказал РИА «Новости».

    «Какие шаги можно предпринять для самостоятельного поиска? Единственный вариант — это просто ждать и не вешать нос. А вообще я уверен, что их нет на Кутурчине. И логикой и сердцем», — сказал он.

    Ранее руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт предположила, что семья Усольцевых могла укрыться от непогоды в труднодоступной пещере или ущелье. Также она не исключила, что они могли упасть в расщелину.

    По мнению друга Сергея Усольцева Валентина Дегтярева, поиски могут не принести результатов. Он добавил, что тайга скрыла все следы и он почти не верит, что семья выжила после несчастного случая или расправы.

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