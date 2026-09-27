«Ждать и не вешать нос». Сын Усольцевой заявил, что самостоятельно не ищет семью

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Данил Баталов признался, что самостоятельно не ищет родных. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

«Какие шаги можно предпринять для самостоятельного поиска? Единственный вариант — это просто ждать и не вешать нос. А вообще я уверен, что их нет на Кутурчине. И логикой и сердцем», — сказал он.

Ранее руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт предположила, что семья Усольцевых могла укрыться от непогоды в труднодоступной пещере или ущелье. Также она не исключила, что они могли упасть в расщелину.

По мнению друга Сергея Усольцева Валентина Дегтярева, поиски могут не принести результатов. Он добавил, что тайга скрыла все следы и он почти не верит, что семья выжила после несчастного случая или расправы.