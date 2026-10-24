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    В «Лиза Алерт» назвали условия для продолжения поисков семьи Усольцевых

    «Лиза Алерт»: поиски Усольцевых не завершатся, пока семью не найдут

    Фото: РИА «Новости»

    Пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых будут искать пока не найдут или пока не возникнут новые обстоятельства, препятствующие поискам. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».

    «Поиск человека заканчивается только тогда, когда его нашли или открылись новые обстоятельства, не позволяющие продолжать поиск обычным добровольцам. Так что мы продолжаем», — сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что пока конкретные даты и масштаб поисковых мероприятий не определены. Спасатели будут исходить из актуальной информации и условий, в которых предстоит работать. При этом работа будет вестись в обязательном тесном взаимодействии со службами.

    Ранее председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев оценил шансы на обнаружение новых следов семьи Усольцевых как невысокие.

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