В «Лиза Алерт» назвали условия для продолжения поисков семьи Усольцевых
«Лиза Алерт»: поиски Усольцевых не завершатся, пока семью не найдут
Пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых будут искать пока не найдут или пока не возникнут новые обстоятельства, препятствующие поискам. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Поиск человека заканчивается только тогда, когда его нашли или открылись новые обстоятельства, не позволяющие продолжать поиск обычным добровольцам. Так что мы продолжаем», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пока конкретные даты и масштаб поисковых мероприятий не определены. Спасатели будут исходить из актуальной информации и условий, в которых предстоит работать. При этом работа будет вестись в обязательном тесном взаимодействии со службами.
Ранее председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев оценил шансы на обнаружение новых следов семьи Усольцевых как невысокие.