В Электроуглях произошло частичное обрушение горящего строения
В Электроуглях пожарные на складе локализовали пожар на площади 1600 квадратов
В подмосковных Электроуглях произошел пожар на складе мебельной фабрики. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
Пожарным удалось локализовать горение на площади 1600 квадратных метров.
На ликвидацию огня направили 45 человек и 15 единиц техники из пожарно-спасательных подразделений, они также защищают соседнее строение. В результате возгорания часть здания обрушилась.
По предварительной информации, пострадавших нет. Угроза дальнейшего распространения огня отсутствует.
Ранее пожар разгорелся на складах в промзоне Силикат в Котельниках. Там тушение оказалось осложнено высокой пожарной нагрузкой строений.
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