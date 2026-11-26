В Электроуглях пожарные на складе локализовали пожар на площади 1600 квадратов

В подмосковных Электроуглях произошел пожар на складе мебельной фабрики. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области .

Пожарным удалось локализовать горение на площади 1600 квадратных метров.

На ликвидацию огня направили 45 человек и 15 единиц техники из пожарно-спасательных подразделений, они также защищают соседнее строение. В результате возгорания часть здания обрушилась.

По предварительной информации, пострадавших нет. Угроза дальнейшего распространения огня отсутствует.

Ранее пожар разгорелся на складах в промзоне Силикат в Котельниках. Там тушение оказалось осложнено высокой пожарной нагрузкой строений.