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    Игровая комната загорелась в ТЦ Нижнего Новгорода, 500 человек эвакуировали

    ГУ МЧС России по Нижегородской области
    Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

    В Нижнем Новгороде в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе загорелась детская игровая комната. Из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек, включая 100 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

    Пожарных направили в торговый центр после срабатывания автоматической сигнализации. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Огонь потушили еще до прибытия спасателей.

    В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Ранее в торговом центре «Рио» на Большой Черемушкинской улице в Москве произошло задымление. Из здания вывели 1500 человек.

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