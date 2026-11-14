Игровая комната загорелась в ТЦ Нижнего Новгорода, 500 человек эвакуировали
В Нижнем Новгороде в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе загорелась детская игровая комната. Из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек, включая 100 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Пожарных направили в торговый центр после срабатывания автоматической сигнализации. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Огонь потушили еще до прибытия спасателей.
В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в торговом центре «Рио» на Большой Черемушкинской улице в Москве произошло задымление. Из здания вывели 1500 человек.
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