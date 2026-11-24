Взрыв газа прогремел в жилом доме в селе Кулунда в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

ЧП произошло по адресу улица Промышленная, дом 22.

«По прибытию установлено, что произошло обрушение верхних этажей во втором подъезде пятиэтажного жилого дома. Дом газифицирован», — отметили в ведомстве.

На место прибыли спасатели, они ликвидируют пожар и эвакуируют жителей. МЧС направило более 30 человек личного состава и порядка 10 единиц техники.

По факту взрыва Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело. Информация о пострадавших уточняется. Дело возбудили по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажке во Владикавказе. Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло подтвердил, что погибли два человека, один пострадал.