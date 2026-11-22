В Макеевке житель ДНР отравился, подняв с земли пятитысячную купюру

В Макеевке Донецкой Народной Республики прохожий подобрал пятитысячную купюру на остановке и получил отравление неизвестным веществом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава ДНР.

Происшествие случилось 21 ноября. Возле остановки общественного транспорта лежали разбросанные банкноты. Мужчину, который с ними контактировал, госпитализировали. Сейчас его состояние стабильное.

«Будьте бдительны! Не поднимайте посторонние предметы, в частности купюры, лежащие на земле!» — призвали в ведомстве.

При появлении слабости, тошноты, рвоты, головной боли или потере сознания нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Летом на улицах Запорожской области жители находили заминированные купюры. Взрывные устройства в них срабатывали при попытке поднять.

В прошлом году из-за такой купюры в Красногорске 10-летний мальчик лишился четырех пальцев руки.