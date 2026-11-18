Медбрат спас пациентов и коллег от вооруженного мужчины во Владивостоке

Медбрат Иван Гриневич спас пациентов и коллег от вооруженного мужчины, который пришел во Владивостокскую клиническую больницу № 1 с пистолетом. Об этом 360.ru рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Приморского края Артем Днепровский.

Ординатор, 25-летний парень, заказал себе еду и ночью вышел встречать курьера. Но вместо этого столкнулся с неадекватным мужчиной, который размахивал пистолетом.

Иван Гриневич предупредил всех в отделении об опасности, вывел сотрудников и пациентов, а также сообщил об этом охране.