Во Владивостоке медбрат помог предотвратить вооруженное нападение на больницу
Медбрат спас пациентов и коллег от вооруженного мужчины во Владивостоке
Медбрат Иван Гриневич спас пациентов и коллег от вооруженного мужчины, который пришел во Владивостокскую клиническую больницу № 1 с пистолетом. Об этом 360.ru рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Приморского края Артем Днепровский.
Ординатор, 25-летний парень, заказал себе еду и ночью вышел встречать курьера. Но вместо этого столкнулся с неадекватным мужчиной, который размахивал пистолетом.
Иван Гриневич предупредил всех в отделении об опасности, вывел сотрудников и пациентов, а также сообщил об этом охране.
«Фактически он спас всех, кто находился в помещении. Коллеги уже называют парня настоящим героем и поднимают вопрос о награждении его за храбрость и героизм», — рассказал Артем Днепровский.
В больницу приехали группа оперативного реагирования и Росгвардия. Злоумышленника задержали, возбудили уголовное дело о хулиганстве.