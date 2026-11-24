ФВВСР: Мария Шурочкина начала готовиться к операции после пожара

Двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, пострадавшая при пожаре, готовится к операции. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Как сообщили изданию, на данный момент спортсменку перевели из реанимации в обычную палату. Ее состояние оценивают как стабильное.

В организации отметили, что продолжают следить за ситуацией и остаются на связи с семьей Шурочкиной. Также представители ФВВСР подчеркнули, что федерация готова оказать спортсменке любую необходимую поддержку.

Спортсменка пострадала после пожара в московской квартире. Девушка получила ожоги второй и третьей степени. Как сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, серьезных повреждений жизненно важных органов удалось избежать.