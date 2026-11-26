Пожарные локализовали возгорание на складе в Котельниках
Пожар разгорелся на складах в промзоне Силикат в Котельниках. Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.
Сигнал о возгорании поступил в 23:19. Прибывшие подразделения локализовали пожар на площади 1200 квадратных метров.
«Тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой строений, работа на месте продолжается. К тушению привлечены 23 человека и семь единиц техники», — сообщили в МЧС.
В Алтайском крае в селе Кулунда прогремел взрыв газа. Произошло обрушение верхних этажей во втором подъезде пятиэтажного жилого дома.
В воскресенье мощный пожар охватил складское помещение в Находке. Общая площадь распространения огня составила 2300 квадратных метров.
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