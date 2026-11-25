Поезд сбил двух девушек в районе станций «Витебский вокзал» и «Товарная» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Чп произошло на Кузнецовской улице. Машинист применил экстренное торможение, но ему не удалось остановить состав. Одна из девушек умерла на месте столкновения. Другую пострадавшую доставили в больницу.

В МЧС отметили, что поезд невозможно остановить мгновенно, тормозной путь может достигать километра.

В середине ноября в Ленинградской области 24-летний мужчина погиб под колесами электрички, следовавшей из Дубровки в Санкт-Петербург.

В Нижнем Новгороде 11 ноября мужчина попал под поезд, перебегая железнодорожные пути на красный сигнал семафора. Нижегородца отбросило на 50 метров от места столкновения. Мужчину сбил пассажирский экспресс «Нижний Новгород — Москва», он погиб.