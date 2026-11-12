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    Грабители в Щелкове привязали пенсионерку простынями и ограбили, угрожая утюгом

    Фото: 360.ru

    Четверо злоумышленников ограбили пенсионерку на сумму более одного миллиона рублей в Щелкове. В отношении грабителей возбудили уголовное дело по статье о разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Подробности — в материале 360.ru.

    Ограбление произошло в деревне Новая Слобода 6 ноября. Злоумышленники под утро проникли в частный дом к 78-летней пенсионерке, привязали ее к кровати простынями и потребовали отдать ценные вещи. Налетчики угрожали женщине ножом и прижимали к животу утюг, по версии следствия, холодный.

    Злоумышленники вскрыли встроенный в стену сейф и похитили 100 тысяч рублей и золотые украшения. Общий ущерб составил около 1,1 миллиона рублей.

    Полиция задержала грабителей, троих из них заключили под стражу. Против налетчиков возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере». Ход расследования контролирует Щелковская городская прокуратура.

    Ранее Московский суд вынес приговор иностранцу за жестокое убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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