В аварии с микроавтобусом в Чили погибли основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы». Об этом сообщила ссылкой на пресс-служба компании.

В торговой сети подтвердили информацию Российского союза туриндустрии, что ставшие жертвами ДТП Андрей и Марина Цыпины были ее владельцами.

«Компания продолжает работу, а команда „Четыре лапы“ сохранит ценности, заложенные основателями, и будет бережно развивать дело, которому они посвятили всю жизнь», — отметили в пресс-службе.

Микроавтобус с туристами столкнулся с большегрузом на трассе в Чили из-за ошибки усталого водителя. В аварии погибли только супруги Цыпины, остальные пассажиры получили травмы.