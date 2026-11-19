В Пензе при столкновении «Газели» со зданием с ПВЗ пострадали девять человек

В результате столкновения «Газели» с препятствием в Пензе пострадали девять человек. Об этом сообщила пресс-служба областного МЧС.

ЧП произошло утром в четверг рядом с домом № 137 по улице Военный Городок. На месте работают экстренные службы, причина аварии выясняется.

В Минздраве Пензенской области РИА «Новости» уточнили, что автомобиль врезался в здание, где находится пункт выдачи Ozon. Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценили как средней степени тяжести.

«Из них один мужчина, восемь женщин. После проведения необходимых обследований решим вопрос о госпитализации либо лечении на амбулаторном этапе», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе местной ГИБДД РИА «Новости» добавили, что «Газель» не являлась маршрутной. За рулем находился водитель 1966 года рождения.

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