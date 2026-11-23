Друг пропавшего вместе с женой и дочерью Сергея Усольцева Валентин Дегтярев получил на электронную почту странное сообщение, которое он считает связанным с пропажей знакомых. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Письмо, датированное 19 ноября, написано на английском языке.

«Они попросили меня передать вам, что они живы. Если вы будете молчать, все умрут», — указал неизвестный.

К сообщению приложили аудиофайл.

«Мы живы. Найдите нас, пожалуйста», — произнес на записи мужской голос, который получатель не опознал.

На фоне слышен звук, напоминающий работающую дрель. Комментаторы обвинили Дегтярева в подделке записи, поскольку на его трансляциях часто встречается подобный шум.

Мужчина уже получал сообщение с голосом Ирины Усольцевой, сгенерированное нейросетью.

Ранее Дегтерев рассказал, что нашел новые следы, не замеченные поисковиками. Он предположил, что Усольцев убил жену и дочь.