Омск встал в 10-балльных пробках из-за гололедицы
Омская ГАИ предупредила водителей о гололедице
Омских водителей призвали проявлять повышенную осторожность из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.
Автомобилистов предупредили о гололедице и участившихся авариях.
«Уже за сегодняшнее утро зарегистрировано 41 ДТП, из них 40 — без пострадавших и одно — с пострадавшими», — подчеркнули в пресс-службе.
В ГАИ рекомендовали выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
На фоне непогоды в городе возникли 10-балльные пробки. По данным Om1.ru, проблемы с движением возникли на обоих берегах Иртыша. Сложную обстановку с максимальными пробками зафиксировали на Красном Пути, улице Заозерной и проспекте Академика Королева, на Красноярском тракте и подъездах к нему, а также на отдельных участках улиц Лукашевича, Степанца и Перелета.
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