Омских водителей призвали проявлять повышенную осторожность из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

Автомобилистов предупредили о гололедице и участившихся авариях.

«Уже за сегодняшнее утро зарегистрировано 41 ДТП, из них 40 — без пострадавших и одно — с пострадавшими», — подчеркнули в пресс-службе.

В ГАИ рекомендовали выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

На фоне непогоды в городе возникли 10-балльные пробки. По данным Om1.ru, проблемы с движением возникли на обоих берегах Иртыша. Сложную обстановку с максимальными пробками зафиксировали на Красном Пути, улице Заозерной и проспекте Академика Королева, на Красноярском тракте и подъездах к нему, а также на отдельных участках улиц Лукашевича, Степанца и Перелета.

Ранее мощные снегопады обрушились на Хабаровский край и Тюмень. В Николаевске-на-Амуре учащихся перевели на дистант.