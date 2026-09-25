Судно загорелось у берегов Камчатки

У берегов Камчатки загорелось судно «Триумф», 25 из 29 членов экипажа спасли проходящим судном «Персей». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Четверых человек пока не нашли.

По словам собеседника агентства, из Петропавловска должно выйти спасательное судно «Суворовец», которое поплывет в направлении горящего «Триумфа». Однако оно сможет отправиться только через десять часов.

По данным спасателей, при пожаре пострадали семь человек.

Недавно в Екатеринбурге мужчина погиб при пожаре в автомобиле. Причиной возгорания стало воспламенение паров бензина.