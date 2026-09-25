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    Судно загорелось у берегов Камчатки

    Спасатели Камчатки начали поиски моряков горящего судна «Триумф»

    Фото: РИА «Новости»

    У берегов Камчатки загорелось судно «Триумф», 25 из 29 членов экипажа спасли проходящим судном «Персей». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

    Четверых человек пока не нашли.

    По словам собеседника агентства, из Петропавловска должно выйти спасательное судно «Суворовец», которое поплывет в направлении горящего «Триумфа». Однако оно сможет отправиться только через десять часов.

    По данным спасателей, при пожаре пострадали семь человек.

    Недавно в Екатеринбурге мужчина погиб при пожаре в автомобиле. Причиной возгорания стало воспламенение паров бензина.

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