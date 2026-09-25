В Екатеринбурге мужчина погиб при пожаре в автомобиле

Мужчина погиб в загоревшемся автомобиле на улице Новостроя в Екатеринбурге. Причиной пожара стало воспламенение паров бензина, сообщает Ura.ru .

Пожар произошел 24 сентября. Огонь охватил легковой автомобиль на площади четырех квадратных метров.

Восемь специалистов и две единицы техники справились с огнем за пять минут. При тушении спасатели обнаружили погибшего мужчину.

По словам очевидцев, сначала в салоне что-то взорвалось. Затем автомобиль врезался в забор и загорелся.