Пожар на строительном рынке в Одинцово локализовали на площади 2400 квадратных метров

МЧС: пожар на строительном рынке в Одинцово локализован, пострадавших нет

Подмосковные огнеборцы локализовали пожар на строительном рынке в деревне Наро-Осаново городского округа Одинцово на площади 2400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Спасатели продолжат работу до полной ликвидации пожара. В тушении участвуют свыше 50 человек и 17 единиц техники.

Рынок на 73 километре Минского шоссе вспыхнул днем 16 сентября. Загорелись два торговых ряд а со стройматериалами на площади более 600 квадратных метров. На место выехали подмосковные пожарные.

Очевидцы выкладывали фото и видео с густым черным дымом над местом происшествия.