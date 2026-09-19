Пауэрбанк экс-министра Нидерландов загорелся в самолете

В самолете над Атлантикой загорелся пауэрбанк экс-министра транспорта Нидерландов Камиэла Эйрлингса. Об этом сообщило RTL Nieuws .

Борт авиакомпании KLM, которую Эйрлингс возглавлял 2013–2014 годах, направлялся из Амстердама на остров Кюрасао в Карибском море.

Правила авиакомпании запрещают использовать портативные зарядные устройства во время полета. Однако бывший министр поставил на зарядку гаджет и уснул.

Через 5,5 часов после вылета над Атлантическим океаном пауэрбанк вспыхнул. Огонь быстро потушили, но командир решил вернуться в аэропорт вылета.

Ранее у жительницы небоскреба «Москва-Сити» ночью загорелся пауэрбанк. Девушка получила ожоги второй степени.