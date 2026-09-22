В Петропавловске-Камчатском медведь снова вышел к школе

В Петропавловске-Камчатском в районе школы № 24 заметили медведя. Об этом ТАСС сообщили в образовательном учреждении.

«Родителям рекомендовано сопроводить детей на занятия и встретить из школы. Для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников рядом со школой дежурит охотник», — рассказали в учебном заведении.

В школе уточнили, что медведя уже ищут.

Две недели назад в городе ввели режим повышенной готовности из-за нашествия хищников. В Петропавловске-Камчатском медведей уже видят практически каждый день.

Ранее на Камчатке медведь сломал забор и, забравшись на территорию предприятия, задрал охранника. До этого биолог-охотовед Владимир Гордиенко заявлял, что камчатские медведи перестанут выходить к населенным пунктам, если повсеместно будет хороший урожай орешков кедрового стланика и рябины.