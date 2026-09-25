Жителей оренбургского поселка подготовили к эвакуации из-за лесного пожара

В МЧС сообщили о подготовке эвакуации жителей Губерли из-за угрозы пожара

Жителей поселка Губерля в Оренбургской области могут эвакуировать из-за угрозы распространения ландшафтного пожара. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

Возгорание сухой растительности произошло на территории Гайского и Новотроицкого муниципальных округов. Площадь огненного фронта составляет около одного километра.

Из-за порывов ветра до 11 метров в секунду пламя перешло через автомобильную дорогу и приблизилось к населенному пункту.

Спасатели подготовили транспорт для вывоза жителей и проводят дополнительную опашку территории поселка. К тушению привлекли 60 человек и 18 единиц техники.

В готовность также привели аэромобильную группировку МЧС по Оренбургской области. Информация о пострадавших не поступало.

Ранее в заповеднике «Утриш» под Анапой разгорелся второй лесной пожар за день.