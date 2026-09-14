Турист пропал в районе вулкана на Камчатке

На Камчатке спасатели выдвинулись на поиски туриста, пропавшего в районе вулкана Плоский Толбачик поздним вечером 13 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что мужчина совершал свой поход самостоятельно, двигаясь недалеко от отдельной туристической группы.

«Через какое-то время туристы потеряли мужчину из видимости. Они предприняли самостоятельный поиск, однако он не увенчался успехом, поэтому туристы решили обратится в экстренные службы», — сообщили в пресс-службе.

На поиски пропавшего в ночь на 14 августа выдвинулась сводная группировка спасателей, в состав которой вошли сотрудники поисково-спасательных отрядов МЧС России и КГКУ «ЦОД». Также к поискам привлекли специалиста по применению БПЛА.

Кроме того, на поиски пропавшего вылетел ведомственный вертолет Ми-8. Спасатели также взяли с собой необходимое оборудование на случай оказания помощи.

Ранее в Карачаево-Черкесии спасатели искали шестерых туристов, пропавших во время прохождения маршрута к Софийским озерам. Когда нашли участников группы, выяснилось, что они заблудились при спуске. Никто из туристов не пострадал.