Пожар произошел в промзоне в Подмосковье

МЧС: в Щелкове произошел пожар в промзоне на площади 5 тысяч квадратных метров

Днем в понедельник в Щелкове произошел пожар в промышленной зоне. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

ЧП случилось на улице Заречной. Прибывшие на место спасатели зафиксировали, что на открытой площадке частично вспыхнул мусор, огонь также перешел на здание неподалеку.

Общая площадь пожара составила порядка пяти тысяч квадратных метров. На месте работают 75 специалистов и 24 единицы техники, информация о пострадавших не поступала.

Прокуратура Московской области сообщила в телеграм-канале, что взяла установление причин возгорания на территории мусоросортировочной станции под свой контроль.

На прошлой неделе пожар вспыхнул на строительном рынке в деревне Наро-Осаново городского округа Одинцово. На момент приезда МЧС пламя охватило торговые ряды на площади 600 квадратных метров. Оперативные службы перекрыли движение в обе стороны на 73-м километре Минского шоссе.

До этого в Бирюлеве загорелись стройматериалы в строящемся здании. Пожар уже потушили.