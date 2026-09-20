Свирепый медведь растерзал сторожа на Камчатке

Крупный медведь проломил забор и прорвался на территорию предприятия на Камчатке. Здесь он убил охранника и сбежал, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на муниципалитет Усть-Камчатского округа.

Завод сторожили собаки. Их медведь не побоялся, те тоже не стали на него нападать. Дикий зверь заметил мужчину и сразу его атаковал.

Он тяжело ранил охранника. Спасти его не удалось. Местные власти направили на поиски животного полицию и охотников.

Это уже второе нападение медведя на Камчатке за последние несколько месяцев. В начале лета другой зверь загрыз рыбака.

Кроме того, 17 сентября медведя-убийцу застрелили в Красноярском крае — животное растерзало 66-летнюю женщину, оно вытащило ее из окна дома.