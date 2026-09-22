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    СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в ТЦ в Башкирии

    Фото: РИА «Новости»

    Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели трех человек при пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

    Пламя разгорелось на втором этаже здания 22 сентября. Погибли три человека, еще четверо пострадали.

    На месте пожара работают следователи и криминалисты СК, сотрудники МЧС и МВД. После завершения осмотра назначат комплекс судебных экспертиз, чтобы установить причину возгорания и смерти людей. Кроме того, дадут правовую оценку действиям лиц, которые отвечают за обеспечение требований пожарной безопасности в «Солнечном».

    К тушению привлекли 47 спасателей и 16 единиц техники. МЧС продолжает ликвидацию возгорания и разбор конструкций.

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