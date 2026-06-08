СК показал кадры с места поисков семьи Усольцевых

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии показало кадры с места поисков пропавшей осенью семьи Усольцевых. Видео опубликовано на официальном ресурсе СК в «Максе» .

Из записи следует, что в поисковой операции задействованы квадроциклы, беспилотники, автомобили. Показан инструктаж спасателей по пользованию навигатором, подготовка и работа техники. Как ранее сообщали в ведомстве, на месте работают около 80 человек.

Сергей и Ирина Усольцевы с маленькой дочкой отправились в туристический поход к горе Буратинка с окраины поселка Кутурчин. Два дня они не выходили на связь, после этого сын пропавшей женщины обратился в полицию.

Поиски с участием государственных служб и добровольцев оказались безрезультатными. По одной из версий, Усольцевы сбились с пути и погибли в тайге, по другой — скрылись намеренно и находятся за границей.

Поиски возобновили 4 июня и планируют продолжать до 9.