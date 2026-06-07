Криминалист предположил, куда могли уехать Усольцевы

В Красноярском крае начали новый этап поисков семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье. Криминалист Михаил Игнатов предположил, что искать их, вероятно, нужно не в тайге, а за пределами России. Об этом он рассказал aif.ru .

«Я склоняюсь к тому, что они скрылись сами, готовили побег тщательно. Они не были в розыске, могли легально улететь, но тогда бы оставили след. А сейчас они канули вникуда», — сказал Игнатов.

По его версии, семья могла инсценировать исчезновение и пересечь границу нелегальным способом. Затеряться в российской глубинке при таком резонансе было практически невозможно, их бы быстро опознали.

«Скорее всего, они в США», — отметил криминалист.

Он предположил, что Усольцевы могли нелегально пересечь границу или воспользоваться поддельными документами. Сейчас семья может жить в предгорьях Анд.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в пеший поход 28 сентября 2025 года. Семья собиралась дойти до скалы Буратинка и вернуться, теплых вещей и туристического снаряжения у них с собой не было. Семья бесследно исчезла.