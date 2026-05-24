Причиной исчезновения Усольцевых могла стать критическая ошибка навигатора

Исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге может быть вызвано критической ошибкой навигатора. К таким выводам пришел искусственный интеллект, после того как в него загрузили все исходные данные о поиске пропавших. Итоги работы нейросети опубликовал aif.ru .

Журналисты загрузили в нейросеть все переменные: погоду в день исчезновения, особенности рельефа, данные о сбоях GPS и психологический портрет Сергея Усольцева. ИИ подвел итог, что Усольцевы стали жертвой «цифрового миража».

На картах участок в районе, где пропала семья, представляет собой зону со сложным наложением текстур, здесь наблюдается феномен «визуального сглаживания».

На экране смартфона эта территория может выглядеть как проходимая, а на самом деле там могут находиться глубокие расщелины между валунами, присыпанные сверху снегом или дерном.

Также ИИ указал на погрешность GPS-позиционирования, которая могла стать критической, превратив опасный обрыв в проходимую тропу. Кроме того, в этой зоне ущелья плотность растительности и тень от скал часто создают «слепые пятна».

«Техническая возможность того, что навигатор завел семью в ловушку из-за неверной интерпретации данных склейки, является подтвержденным фактом цифровой среды данной локации. <…> Нейросеть с вероятностью 85% утверждает: Усольцевы не заблудились, они могли пойти по навигатору, который повел их в пропасть», — отметили в материале.

ИИ проанализировал все данные и выдал предполагаемое место исчезновения Усольцевых в 1,5 километра от машины. Вероятно, семья пошла по навигатору и провалилась в вертикальную скальную пустоту. Поэтому их не смогли обнаружить с воздуха.