Сын пропавшей в тайге семьи Усольцевых заявил, что не знал о новых поисках

Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что его не оповестили о начале новых масштабных поисков семьи. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

По словам Баталова, он рассчитывал присоединиться к работам, но о возобновлении поисковой операции узнал совсем не от организаторов.

«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — сказал он.

Следователи 4 июня возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых и планируют продолжать их до 9 июня. К работам привлекли только опытных специалистов, а на территории выставили блокпост, чтобы ограничить доступ посторонних.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. По данным МВД по Красноярскому краю, двое взрослых и пятилетняя девочка ушли в туристический поход в сторону горы Буратинка. Активную фазу поисков завершили 12 октября 2025 года.