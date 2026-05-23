«Красиво скрылись». Криминалист усомнился в успехе поисков Усольцевых в тайге

Скоро поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых возобновятся, но некоторые специалисты уверены, что их искать бесполезно. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с RT предположил, что они могли имитировать свое исчезновение.

«Моя версия, что они имитировали свое исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся. Искать их в тайге — пустая трата времени», — сказал он.

По его словам, версия о несчастном случае просто не выдерживает критики. Вероятнее всего, они просто «красиво скрылись», так как слишком много сошлось — и связи Сергея Усольцева с США и американской церковью, и проживание его сына от первого брака в Америке.

Ранее региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Владислав Величко рассказывал, что при возобновлении поисков семьи Усольцевых волонтеры используют новое оборудование и промышленный беспилотник.