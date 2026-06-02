Исследователь заявил о ложном следе в деле о пропавшей семье Усольцевых

Сигнал мобильного телефона пропавшего Сергея Усольцева, который зафиксировали в районе горы Алат неподалеку от Кутурчина, мог оказаться намеренно ложной зацепкой. Такую версию в беседе с aif.ru озвучил исследователь Валентин Дегтерев.

По его оценке, эта деталь не сочетается с маршрутом, по которому могла двигаться семья. Туристы шли по размеченной тропе в сторону скалы Мальвинка и Камня Желаний, тогда как гора Алат находится в стороне от этого направления.

Дегтерев считает, что телефон могли забрать у Усольцева, затем специально включить в другом месте, чтобы увести поиски в ложную сторону. Он связал это с версией, согласно которой пропавший мужчина мог стать жертвой мошенников.

«Телефон могли у него забрать, специально включить и активировать у горы Алат. Могли специально его там выбросить, чтобы запутать следствие. Он мог стать жертвой вымогателей. Ему назначили встречу, на которой убили, а семью он взял для прикрытия — думал, что с женой и дочерью на него никто не нападет. Но ошибся», — сказал исследователь.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года в тайге Красноярского края. В тот день семья отправилась в небольшое путешествие к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и после этого перестала выходить на связь.