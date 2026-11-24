Поезда дальнего следования южного направления задерживаются из-за падения деревьев на линии электропередач в Рязанской области. Об этом сообщили в телеграм-канале Московской железной дороги.

ЧП произошло на участке Денежниково — Хрущево в Рязанской области. Время отставания составляет до четырех часов. В пути задержался также пригородный поезд сообщением Ряжск — Рязань.

По информации МЖД, на место падения дерева выехала бригада энергетиков, задействованы все необходимые силы.

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